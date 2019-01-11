МИД РФ: в Москве следят за расследованием убийства посла Андрея Карлова

Москва, , 15:39 — REGNUM В Москве внимательно следят за ходом расследования убийства российского посла в Турции Андрея Карлова и надеются, что все причастные к этому злодеянию в итоге понесут заслуженное наказание. Об этом заявила 11 января журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам российского дипломата, российские следователи проводят собственное расследование преступления на основании материалов, полученных от турецких коллег.

«Продолжаем следить за ходом судебного процесса и исходим из того, что по его результатам все причастные к этому злодеянию будут выявлены и понесут заслуженное наказание», — подчеркнула Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 января в Анкаре прошли первые слушания по делу об убийстве российского посла в Турции Андрея Карлова. Обвинения предъявлены 28 подозреваемым, в числе которых — оппозиционный проповедник Фетхуллах Гюлен, скрывающийся на территории США.

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