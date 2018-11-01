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МИД России ожидает беспристрастности от нового спецпосланника ООН по Сирии

Политика

Мария Захарова прокомментировала назначение посланником ООН по Сирии норвежского дипломата Гейра Педерсена

Москва, 1 ноября 2018, 18:44 — REGNUM  Россия наряду с другими членами Совета Безопасности ООН поддерживает решение генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша о назначении Гейра Педерсена специальным посланником по Сирии. Об этом заявила на брифинге 1 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По её словам, в Москве рассчитывают на беспристрастный и конструктивный вклад дипломата в дело мирного урегулирования конфликта в Сирии и надеются, что Гейр Педерсен будет руководствоваться в первую очередь интересами сирийского народа.

Напомним, накануне Антониу Гутерреш официально объявил о назначении на пост спецпосланника по Сирии Гейра Педерсена, который ранее служил послом Норвегии в Китае.

Предыдущий спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура в середине октября объявил о решении уйти в отставку по причинам личного характера.

Читайте ранее в этом сюжете: Официально назначен новый спецпосланник ООН по Сирии

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Международное урегулирование по Сирии
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