МИД России ожидает беспристрастности от нового спецпосланника ООН по Сирии

Москва, , 18:44 — REGNUM Россия наряду с другими членами Совета Безопасности ООН поддерживает решение генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша о назначении Гейра Педерсена специальным посланником по Сирии. Об этом заявила на брифинге 1 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По её словам, в Москве рассчитывают на беспристрастный и конструктивный вклад дипломата в дело мирного урегулирования конфликта в Сирии и надеются, что Гейр Педерсен будет руководствоваться в первую очередь интересами сирийского народа.

Напомним, накануне Антониу Гутерреш официально объявил о назначении на пост спецпосланника по Сирии Гейра Педерсена, который ранее служил послом Норвегии в Китае.

Предыдущий спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура в середине октября объявил о решении уйти в отставку по причинам личного характера.

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