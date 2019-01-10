WSRW призвала Европарламент отложить голосование по соглашению с Марокко

Тифарити, , 23:59 — REGNUM Неправительственная организация «Обсерватория природных ресурсов Западной Сахары» (Western Sahara Resource Watch, WSRW) обратилась к Европейскому парламенту с призывом отложитьголосование по вопросу о распространении пунктов Соглашения об ассоциации между ЕС и Марокко на оккупированную часть Западной Сахары, передаёт Sahara Press Service.

В Европарламенте до конца января должно состояться голосование по инициативе о внесении поправок в протокол к соглашению с Марокко, которые распространяют торговые преференции на оккупированную королевством территорию Западной Сахары.

WSRW в своём заявлении указывает, что отчёт бывшего докладчика комитета Европарламента по международной торговле, на основании которого будет осуществляться голосование, содержит «вводящие в заблуждение и ложные утверждения», а также «не учитывает решений европейского правосудия относительно эксплуатации природных ресурсов Западной Сахары».

В этой связи WSRW призывает нового докладчика комитета по международной торговле Маритье Шааке отложить голосование для более тщательного рассмотрения данного вопроса.

Как передавало ИА REGNUM, в февраля 2018 года Суд Европейского союза подтвердил, что действие соглашений между ЕС и Марокко, касающихся эксплуатации природных ресурсов, не распространяется на оккупированную территорию Западной Сахары.

В соответствии с решением суда, Марокко и Западная Сахара являются отдельными регионами, и Марокко не имеет суверенитета над Западной Сахарой и её территориальными водами.

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