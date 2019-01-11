Почему поляки так активно критикуют Костёл?

Варшава, , 07:44 — REGNUM Оппоненты правящей партии Польши «Право и Справедливость» ополчились на традиционно занимающую сильные позиции в польской политике Католическую церковь. Почему Костел подвергается атаке со стороны различных политических сил, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

«Отделения Костела от государства» требует группа оппозиционных польских партий. Свою позицию они объясняют тем, что не все поляки согласны с государственным финансированием церкви или школьной программой, включающей изучение религии. Идея более светского государства, в котором Церковь не присутствует столь открыто, как сейчас, становится все более популярно в Польше, несмотря на то, что около 90% ее населения причисляют себя к католикам.

Интересно, что одним из главных обвинений в сторону польской католической церкви стала ее политизация — поддержка правящей партии «Право и Справедливость». А там, где есть поддержка, есть место и ответственности за промахи партнера. Но и не только дружба с правящей партией создает проблемы для Костела.

Читайте подробности в статье Католическую церковь в Польше хотят оторвать от государства

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