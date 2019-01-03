Католическую церковь в Польше хотят оторвать от государства

Станислав Стремидловский, , 14:44 — REGNUM

Ряд польских общественных деятелей и политиков, оппозиционных ныне правящей партии «Право и Справедливость» (PiS), выступили с публичными призывами «отделения Костела от государства». Так, в эфире радиостанции Tok FM известная либеральная активистка и феминистка, лидер «Польской инициативы» (Inicjatywa Polska) Барбара Новацкая заявила, что 6 января она представит соответствующий проект.

По ее словам, польское общество все чаще говорит о необходимости «развода» Церкви и государства. Люди «хотят» сократить финансирование Костела из бюджета, убрать религию из школы или хотя бы не спонсировать ее присутствие там. Аналогичных взглядов придерживается и созданная недавно партия «Сейчас!» (Teraz!). Лидер партии Джоанна Шойринг-Вельгус во время презентации политической программы выступила за то, чтобы вместо религии в школах преподавали гражданские науки, чтобы государственные учреждения стали полностью светскими, чтобы, как и в школах, от религии было бы освобождено здравоохранение. Она требует, чтобы Церковь «объяснила случаи педофилии» среди священников и чтобы принимались «законы без идеологии, связанной с какой-либо конкретной религией». Наряду с Новацкой и Шойринг-Вельгус за отделение государства от Костела выступает бывший мэр Слупска Роберт Бедронь, который в скором времени презентует свое движение.

Польша — страна, в которой себя католиками называют более 90% жителей. Но, тем не менее, идея светского государства и дистанцирования от Костела набирает сторонников, особенно в последнее время. Почву взрыхлила презентация нового фильма режиссера Войцеха Смажовского «Клир», состоявшаяся в сентябре прошлого года в Гданьске. Лента рассказывает о судьбе трех клириков и «проливает свет на темы, которые неудобны и трудны для Католической церкви в Польше». Еще за несколько недель до премьеры «Клир» был назван «самым важным польским фильмом последних тридцати лет» и самой «горячей» премьерой осени, которая разделила поляков, писала в конце сентября Gazeta Wrocławska (Вроцлав). Даже не посмотрев ленту, кое-кто увидел в ней «нападение на Церковь». Так, глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох в интервью радиостанции Zet задался вопросом: «Как гитлеровцы, не любившие евреев, снимали бы о них исторические фильмы?».

Мысль о том, что с Костелом что-то не то, стала предметом широких дискуссий. Помимо того, прокат «Клира» пришелся на время избирательной кампании по выборам в местное самоуправление. Некоторые кандидаты на посты мэров городов и депутатов советов начали обещать избирателям, что отменят преподавание основ религии в школах, а освободившиеся средства пустят на организацию бесплатных завтраков и обедов для учеников. В региональных изданиях резко выросло число публикаций, в которых пропагандировалась в той или иной форме эта идея. А заодно появился вал публикаций о сексуальных скандалах с живущими и уже умершими священниками. Пошли рассуждения о том, за что Костел могут не любить поляки, и выводы — за политизацию и поддержку «Права и Справедливости». Так кампания за очищение Церкви стала приобретать политизированный характер с неизбежными перекосами и всплесками эмоций.

Хотя на деле все сложнее. Конечно, для Католической церкви в Польше представители PiS более понятны и близки, чем остальные партии. В конце концов, «Право и Справедливость» постоянно декларирует свою приверженность католицизму и говорит о поддержке Костела. Вместе с тем, есть определенные нюансы. Епископат вынужден также считаться с тем, что Католическая церковь — это глобальная структура, которая к тому же управляется не из Варшавы или Ченстоховы, а из Ватикана. Поэтому при некоторой автономии по ряду вопросов в главном надо проводить линию Святого престола. Что и случилось, например, в ситуации, когда католический епископат по вопросу приема беженцев оказался между двух огней, папой Римским Франциском и польским правительством. К тому же среди среди клириков хватает не только консерваторов, но и либералов.

В том числе это отражается на католической прессе, которая разнообразна, в ней представлены различные мнения, зачастую ведется серьезная полемика и дискуссии по тем или иным церковным проблемам, а также внутренней и внешней политике Польши. Но доминирующую позицию здесь все-таки занимает медиа-холдинг отца Тадеуша Рыдзика, в составе которого есть и телеканал, и радиостанция, и печатные издания вместе с интернет-порталами. Отец Тадеуш — сложный союзник «Права и Справедливости». Его поддержка PiS не бесплатна и он взыскивает долги. Причем, отец Тадеуш еще является опытным политтехнологом. Стоило под конец прошлого года появиться сообщениям о том, что ассоциированные с ним политики готовятся создать партию, как это взбудоражило польское общество. Ведь эта сила вполне может перетянуть на свою сторону консервативный электорат «Права и Справедливости», требующий жестко разговаривать как с Украиной, так и Европейским союзом.

На тот момент казалось, что права польский социолог Ядвига Станишкис, заявлявшая, что «отец Тадеуш — это инструмент Церкви, который хочет ослабить PiS», поскольку правящая партия «просто опасна» и Костел «воспринимает ее таковой». Но в ситуации, когда сегодня против Католической церкви собирается альянс политиков и общественных деятелей либерального и левого толка, которые требуют отделения Церкви от государства, на подходе — разрыв конкордата с Ватиканом (по иронии судьбы, лоббировал его в свое время как раз президент Польши из бывших комсомольских функционеров Александр Квасьневский), для Конференции католического епископата не останется иного выхода, как решительно поддержать правящую партию в наступившем 2019 году на выборах в Европейский парламент и сейм.