Лидер правящей партии Италии встретится с лидерами «желтых жилетов»

Рим, , 15:52 — REGNUM В рамках работы над созданием общеевропейского антиэлитного альянса вице-премьер Италии, лидер правящего «Движения 5 звезд» Луиджи Ди Майо намерен встретиться в том числе и с лидерами французских «желтых жилетов», которые, по его мнению, не поддерживают насильственные методы политических акций, сообщает Il Messaggero в четверг, 10 января.

По словам Ди Майо, он видит своими союзниками на выборах в Европарламент тех политиков, которые «верят в прямую демократию» и не являются в традиционном смысле ни правыми, ни левыми.

Участники антиэлитного альянса готовят общий политический манифест, в котором будет уделено особое внимание созданию новых рабочих мест и поддержке предпринимателей. Манифест будет в ближайшее время представлен в Риме.

Выборы в Европарламент пройдут 26 мая 2019 года. Целью антиэлитного альянса на этих выборах, по словам Ди Майо, будет «отправить старую номенклатуру по домам».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, лидеры правящих партий Италии Ди Майо и Маттео Сальвини играют ключевую роль в формировании двух общеевропейских оппозиционных альянсов: объединения сторонников национальных суверенитетов и традиционных ценностей (Сальвини) и объединения борцов с истеблишментом (Ди Майо).

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