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Сальвини и Ди Майо проводят встречи с союзниками по европейским выборам

Политика

Европейские политики готовятся к выборам в парламент ЕС

Рим, 9 января 2019, 15:48 — REGNUM  Вице-премьеры Италии, лидеры правящих партий Луиджи Ди Майо («Движение 5 звезд») и Маттео Сальвини («Лига») в среду, 9 января, проводят встречи с возможными союзниками на выборах в Европарламент, передает информагентство Ansa.

Сальвини в Варшаве должен провести встречу с лидером правящей партии «Право и справедливость» Ярославом Качиньским. Стороны обсудят возможное объединение предвыборных усилий.

Ди Майо в свою очередь провел встречу с представителями «антиэлитных» движений Польши, Хорватии и Финляндии. По словам вице-премьера, все эти организации появились на свет недавно, но уже имеют высокий уровень поддержки. В ближайшие дни должна пройти встреча Ди Майо с лидерами французских «желтых жилетов».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, лидеры правящих партий Италии играют ключевую роль в формировании двух оппозиционных альянсов: объединения сторонников национальных суверенитетов и традиционных ценностей (Сальвини) и объединения борцов с истеблишментом (Ди Майо).

Выборы в Европарламент пройдут 26 мая.

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Выборы в Европарламент-2019
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