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Синод Греции не решился признать ПЦУ

Политика

Вопрос передан на рассмотрение Священного Собора иерархии Элладской церкви

Афины , 9 января 2019, 01:54 — REGNUM  Раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ) отказался признавать Синод Греции. Вопрос передан на рассмотрение высшего административного органа, говорится в официальном сообщении греческого Синода.

Отмечается, что на заседании священного Синода Элладской православной церкви были зачитаны письма главы РПЦ патриарха Кирилла и патриарха Константинопольского Варфоломея. Итогом стала передача вопроса о признании новой автокефальной церкви Украины на рассмотрение Священного Собора иерархии Элладской церкви.

При этом дата проведения следующего Священного Собора не названа. Предыдущий состоялся в Греции в октябре 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 января патриарх Константинопольский Варфоломей объявил об автокефалии новой украинской церкви и вручил избранному её главой Епифанию соответствующий документ — томос. Согласно этому церковному указу, украинская церковь перестала подчиняться Московскому патриархату.

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Борьба Константинополя и раскольников на Украине против УПЦ
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