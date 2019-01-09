В Литве косвенно ответили на слова Путина о выходе Прибалтики из БРЭЛЛ

Вильнюс, , 17:39 — REGNUM

Министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас сегодня, 9 января, косвенно отреагировал на слова президента России Владимира Путина о том, что выход Прибалтики из постсоветской единой электроэнергетической системы БРЭЛЛ будет дорого стоить потребителям из Литвы, Латвии и Эстонии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

После встречи с главой литовского парламента Викторасом Пранцкетисом, во время брифинга на просьбу прокомментировать возможную цену для потребителей, Вайчюнас сказал, что она соизмерима с ценой проложенного по дну Балтийского моря электрокабелю между Литвой и Швецией NordBalt.

«Мы делаем все шаги для максимального финансирования за счет средств Евросоюза, а это значит, что вся реализация проекта для потребителей в итоге будет стоить точно не больше, чем соединение NordBalt», — сказал Вайчюнас, заявив, что инфраструктура на цену повлияет примерно в размере 0,2 евроцента за киловатт-час.

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При этом общая стоимость выхода Прибалтики из БРЭЛЛ и соединение своих сетей с сетями континентальной Европы — 1,5 млрд евро.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, заявка на финансирование первого этапа уже подана в Еврокомиссию, а решение ожидается уже в ближайшее время. В целом страны Прибалтики решили выйти из БРЭЛЛ до 2025 года (включительно).

Напомним, что президент Российской Федерации Владимир Путин 8 января посетил Калининградскую область, где запустил СПГ-терминал «Маршал Василевский». В ходе церемонии президент также затронул тему выхода Прибалтики из единой системы БРЭЛЛ.

«За последние годы мы очень много внимания уделяли энергоснабжению, энергобезопасности (калининградского) региона в целом, в том числе и в связи планами Евросоюза по выходу Балтийских государств из российского энергетического кольца. Собственно говоря, это их дело, дополнительные деньги налогоплательщиков в это будут вкладываться», — сказал Путин.

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