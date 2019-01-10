Союзное государство России и Белоруссии: как прервать ходьбу по кругу?

Москва, , 06:11 — REGNUM Как построить Союзное государство России и Белоруссии? Почему речь об объединении ведется уже давно, а объединения всё нет как нет, и в чем отличие подходов российского и белорусского президентов к проблеме построения единого государства, обсуждает автор ИА REGNUM Александр Халдей.

Самая суть всякого государства заключена, если речь идет о республике, в его конституции. Можно даже сказать, что при отсутствии конституции всякие рассуждения о Родине — это всего лишь поэтическая аллегория; государство должно быть субъектом, способным диктовать свою волю исторической реальности. А без устава никуда не сдвинешься.

СССР был уничтожен в Белоруссии, и было бы глубоко символичным, если его восстановление начали бы Москва и Минск. Только вот подходы, обозначенные российским и белорусским президентами, в своих различиях до сих пор не могут найти друг друга. В предложении Владимира Путина — строить Союз сверху, создать общие органы управления, и только затем переходить к политической и экономической координации. Идея же Александра Лукашенко противоположна: сначала — общие тарифы и законодательная база, на которой должна вырасти общая экономика. Этот подход, однако, бесперспективен, даже исторические примеры показывают, что торговая ассоциация двух стран — явление крайне непрочное. Так можно ли выбраться из этого заколдованного круга, сосредоточившись на главном вопросе — проекте конституции Союзного государства?

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