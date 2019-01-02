Россия и Беларусь. С чего начинается Родина?

Александр Халдей, , 15:33 — REGNUM

А действительно — с чего? Существует ли какой-то точный критерий, более важный, чем берёзка, растущая во поле и заветная скамья у ворот? А если вы, к примеру, городской, то что же у вас, и Родины нет? Чем изменить факт существования Родины?

Есть такие инструменты. Если учесть, что всякая Родина — это государство, то всякое государство начинается с его сути. При монархии государство — это царь, а при республике — Конституция. Нет царя — нет государства — как в феврале 1917-го. Нет Конституции — нет государства, как в декабре 1991 года в Беловежской пуще.

Значит, Родина начинается с Конституции. Без этого юридического документа Родина — это размытая поэтическая аллегория, а не конкретное юридическое лицо, субъект права и исторической реальности. Были государства без Конституции, но существовали институты, их заменяющие и так или иначе делавшие то, что сейчас делает Конституция.

Когда три физических лица собираются создать фирму, они начинают с протокола учредительного собрания и проекта Устава. Когда собираются народы и создают Союзное государство, они пишут меморандум о намерениях и проект Конституции. Есть нечто мистическое, знаковое в том, что СССР был уничтожен в Белоруссии, и в Белоруссии же начался обратный процесс воссоздания нового Союзного государства. Начало и конец лежат в одной точке, как говорят на Востоке. И точка эта — Белая Русь. Воистину, Белая Русь — как много в этом слове для сердца русского слилось, как много в нём отозвалось.

Когда мы увидим проект Конституции Союзного государства России и Белоруссии, мы поймём, что из поэтической аллегории это явление переходит в плоскость исторической реальности. Без проекта Конституции Союзное государство — это некая абстракция, существующая в фантазии, но не на деле.

Обозначились два подхода к созданию Союзного государства — сверху и снизу. Президент России Владимир Путин предлагает строить Союз сверху. То есть сначала создать общие органы управления, а потом они займутся политической и экономической координацией. Так строился СССР. Никто не ждал несколько пятилеток, когда будет построена промышленность, налажены кооперационные связи, а потом под это создадут и государство. Наоборот — сначала создали государство, а потом оно строило промышленность и налаживало связи. Больше того — при другом подходе никакая промышленность и никакого государства не было бы построено. Собственно говоря, как и сейчас мы имеем в Союзном государстве.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предлагает строить Союзное государство снизу. Создать общие тарифы, общую законодательную базу, а на этой базе ждать, когда вырастет общая экономика, то есть координировать отношения между российскими и белорусскими предприятиями.

Для успеха такой координации вообще-то никакое Союзное государство и не требуется, достаточно согласительных комиссий. Если они будут успешны, то возникнет торговая Ассоциация двух государств типа Ганзейского торгового Союза или Союза угля и стали. Никаких общих государств тут не просматривается, и они не нужны. Этим путём Россия и Белоруссия идут с 1999 года, даты создания Союзного государства на бумаге, и «успешно» могут идти ещё хоть сто лет. Никакого Союзного государства из этой базы не вырастет. Скорее, укрепятся сепаратные формы существования двух народов, экономические споры между которыми успешно решаются действующими переговорными площадками.

Вариант строительства сверху — это создание общего единого центра, который создаёт стратегию государственного строительства и формирует органы воплощения этой стратегии в жизнь. Появляется единый субъект планирования. А база под этот проект будет создаваться годами и корректироваться именно по ходу дела. Если такой центр не создать, он никогда не возникнет, так как его функции будут решать «рабочие группы» двух государств, где все будут тянуть одеяло на себя, пока вопрос не передадут президентам, которые вернут его на рассмотрение тех же рабочих групп. Словом, эта песня без конца, начинай сначала. Порочный замкнутый круг. Это путь для ухода от решения, а не для решения.

Поэтому путь строительства снизу — это ошибочная стратегия, позволяющая как угодно долго уклоняться от главного решения — мы создаём совместное государство или нет? Если да, то «пляшем от печки» — вот вам проект Конституции, и всё, что сверх того, то от лукавого. Если нет — то повернулись спина к спине и разбежались, и нечего морочить людям головы всякими несуществующими фантазиями и ненастоящими намерениями. Как-то найдём точки соприкосновения в других формах взаимодействия. Но уже на других основаниях.

С учётом сказанного, стратегия, предлагаемая Владимиром Путиным, выглядит реальной. А стратегия Александра Лукашенко — расплывчатой и малопонятной. Отчётливо видны все её подводные камни преткновения, но никак не видны её движущие механизмы. Есть Союзное государство — есть его органы управления, есть цели, перед ними стоящие, есть институты, эти механизмы создающие и использующие. Нет органов управления — нет Союзного государства. И ничего нет, кроме рассуждений, что хорошо бы нам мост построить, как говаривал гоголевский Манилов. Не делавший, правда, для этого ничего.

Чтобы нам не страдать маниловщиной, начинать нужно с главного. С Конституции. Там и будет прописан статус создаваемого Союзного государства, его рабочие органы, порядок их формирования. После этого проводим референдум и принимаем Конституцию. После референдума Конституция считается принятой, а государство созданным. Начинается процесс формирования рабочих органов — парламента, правительства, правил их взаимодействия.

Проходят выборы в Союзные органы власти. Их полномочия обозначены в Конституции, круг решаемых вопросов обозначен там же. Парламент начинает работу над созданием единой правовой базы. Республиканские законы корректируются и увязываются с Союзными. Стороны решают за какими законами приоритет — за общими или за местными. В идеале, должно быть за общими. Общее всегда важнее частного.

На самом деле это и будет тем самым строительством снизу, о котором говорил Александр Лукашенко. Республики, оставаясь каждая в своём суверенном статусе, строят общее государств, ему предают части своего суверенитета, наделяя его своим, собственным государственным суверенитетом в согласованных объёмах. Ведь пока не ясно, будет Союзное государство конфедераций или федерацией. Если даже конфедерацией не будет, то и фактического государства не будет, как бы ни называлась его оболочка. Конфедерация — это минимальная форма существования государства, сложенного из объединившихся территорий. Федерация — более продвинутся форма, но на неё должны согласиться учредители.

Пойдут они на это или нет — неизвестно, но в любом случае конфедерация — это программа-минимум, а для этого нужна Конституция. Даже самая рамочная. Как Союзная Конституция Швейцарской Конфедерации. Наша конфедерация, будь она создана, должна быть открыта для вступления других членов, изъявивших такое желание. У нас ведь ещё Абхазия с Южной Осетией есть. Вполне суверенные государства по нормам международного права. Все Союзы устойчивы, если там есть механизмы входа и выхода. Как в СССР, отличной организационной форме Союза республик, где все они имели свои Конституции, парламенты и правительства, но центральная власть была определяющей для республик. Включая РСФСР. И ничего, до второго по мощи государства в мире доросли.

Упрёки в том, что республиканское строение Союза ущербно, ибо несёт риски сепаратизма, несостоятельно. Риски сепаратизма несёт не это. Потенциал раскола складывается от конфликта целей центральных и региональных элит. Элиты — это организованные в группы влияния участники политического процесса. Они есть везде, независимо от типа государственного устройства. Федеративный СССР лопнул по швам республик, а унитарная Украина лопнула по швам областей. А вот федеративность как раз и помогла бы ей избежать этого конфликта и распада. Да, механизм согласования был бы сложнее, но и конфликт бы имел механизмы разрешения. Сейчас нет средств снятия конфликта, и вместо переговоров говорят пушки. Результата не только нет — он отрицательный. Раскол лишь углубляется.

Следовательно, федеративное устройство государства — не угроза его распада, а гарантия его целостности. Угроза распада не в организационных формах, а в отсутствии их правильного использования. Когда распался СССР? Когда Центр так ослабел, что перестал решать свои задачи, и республики стали искать спасения в выходе из Союза. Они стали искать прямых контактов, а не через Центр. Появились посредники с Запада, естественно. Центр уже не улаживал конфликты, а накапливал их. Из арбитра он превратился в самостоятельную сторону конфликта.

Да, из такого Союза все будут стремиться выйти. Но паралич Центра и его конфликт с регионами — это тема, не имеющая отношения к типу устройства государства. Развалить можно любое государство, и именно отсутствием сильного Центра. Сила центра в авторитете и справедливости, а не в силовом потенциале. Легитимность власти — это не только способность принуждать, но способность вызывать согласие.

Поэтому и начинать нужно с создания Центра. С наполнения его легитимностью. И Центр уже по ходу строительства Союзного государства будет и укреплять это государство, и решать координационные вопросы.

Все попытка зайти с другого конца — это лакмусовая бумажка на истинные намерения по поводу Союзного государства. Кто всерьёз намерен его строить, тот немедленно приступит к строительству. Кто использует тему лишь как ширму для закулисного торга, тот станет всячески тянуть резину и уклоняться от конкретных действий. Но тогда станет ясно, кто на самом деле чего добивается. И объяснить своим народам такую позицию будет очень непросто.

Народы требуют Союза. Они молча и терпеливо, но страстно и горячо ждут его все 28 лет существования в распаде. Они помнят общий дом и хотят в него вернуться. Если элиты из-за своих корыстных интересов встанут на пути воли народов, они покроют себя позором, какими бы речами о суверенитете они ни прикрывались. Потому что все понимают — за темой суверенитета они понимают неограниченность самовластья и привилегий. Это не то, чего от них ждут народы и ради чего терпят их самовластье.

Народы, по сути, 28 лет как выселены из общего дома на улицу, живут в роли беженцев и мечтают в дом вернуться. Им не важно, что за время жизни в палатках кто-то неплохо устроился на кухне. Им нужен прежний дом — и этим всё сказано. И те, кто вернёт им этот дом, войдут в историю с благодарной памятью потомков. Те же, кто будет этому мешать, выдвигая громкие, но ложные цели, выдавая свои стремления за стремления народов, будут на века прокляты как предатели и изменники, захотевшие вместо своего прежнего дома привести народ в дом чужой. И за это выпросить там сохранения своих кухонных привилегий.

Пути предательства национальных интересов никогда не приводили к успеху. Ни Иуда, ни Мазепа, ни Горбачёв, ни Ельцин, ни Янукович не получили того, чего хотели. Их судьба должна быть сильным предупреждением всем тем, кто стремится за темой воссоединения единого разделённого народа выгадать лично для себя какие-то корыстные приобретения.

Вот ответ Лукашенко Путину на новогодние поздравления: «Убежден, что дальнейшая кропотливая работа по соблюдению национальных интересов двух стран в рамках Союзного государства, основанная на глубоком доверии и уважении, придаст серьезный импульс развитию всего спектра двусторонних отношений». Акценты чётко расставлены. Лукашенко видит, прежде всего, две отдельно живущие страны, и Союзное государство — это некие рамки, вне которых остаётся самая важная часть жизни России Белоруссии.

Едва ли такое видение Союза соответствует тому, чего от него ждут люди и в России, и в Белоруссии. Мы предполагаем, что цели Союза должны быть определяющими для каждой республики. В нашем варианте формула прозвучала бы иначе: «Кропотливая работа по соблюдению национальных интересов Союзного государства» ‑ и далее по тексту.

Союзному государству всё равно быть, но кто и в каком статусе будет вписан в историю его воссоздания — зависит от воли тех, кто взялся за это дело. Это надо делать только с горячим сердцем, холодной головой и чистыми руками. Тем, кто не о себе и наследниках печётся, а кому за державу обидно. Хочется верить, что в паре Путин-Лукашенко все участники обладают именно такой, державной мотивацией. Ближайшее время докажет, так ли это на самом деле.