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Доступ к задержанному ФСБ Полу Уилану запросили дипломаты Ирландии — СМИ

Политика

Дипломаты запросили консульский доступ после просьбы подозреваемого в шпионаже

Москва, 9 января 2019, 12:26 — REGNUM  Арестованного в Москве по подозрению в шпионаже гражданина США, Великобритании, Канады и Ирландии Пола Уилана намерены посетить представители ирландского консульства в Москве. Об этом сообщает 9 января ТАСС.

Отмечается, что ирландские дипломаты запросили консульский доступ Уилану, которого 28 декабря задержали сотрудники ФСБ.

«Посольство Ирландии в Москве запросило консульский доступ к нашему гражданину после его просьбы о содействии», — отметили в дипмиссии.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 января подозреваемого в шпионаже Пола Уилана посетил в СИЗО «Лефортово» американский посол в РФ Джон Хантсман.

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Спецслужбы и шпионаж
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