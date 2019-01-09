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Временное облегчение: о блокировке санкций США в отношении России

Политика

Вопрос о санкциях всплывет после выделения средств на строительство стены с Мексикой

Москва, 9 января 2019, 12:31 — REGNUM  Отсрочка в принятии пакета новых санкций, спровоцированная продолжающимся конфликтом в правительственных структурах США, которые пока так и не вышли из «шатдауна» — это лишь временное облегчение для России, заявила корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Ольга Прохорова.

«Как только ситуацию с выделением $5 млрд на строительство стены с Мексикой, которую требует Трамп в рамках выполнения своих предвыборных обещаний, уладят, то сомнений в том, что сенаторы проголосуют «за» принятие законопроекта, не будет никаких. Даже с учетом «шатдауна» в текущий момент сенаторам не хватило всего лишь четырех голосов. И это при том условии, что демократы отказались поддерживать любые инициативы, кроме тех, которые напрямую направлены на решение вопроса возобновления работы американского правительства», — пояснила эксперт.

В законопроекте Россия, как и Сирия и Иран обвиняется в нанесении авиаударов по мирному населению и гражданским объектам, осаде населенных пунктов и препятствовании доставке туда гуманитарной помощи. Тем не менее, речь идет о персональных санкциях, а не об экономических санкциях против всей страны. Санкции коснутся военных, а также тех, кто торгует оружием и поставляет нефть в Сирию.

«Потому говорить о том, что Россия выиграет от текущей отсрочки, не вполне корректно, так как, во-первых, неизвестно, насколько долгой эта отсрочка будет. А во-вторых, влияние на экономику страны от этих санкций и так не является повесткой дня, исходя из их ограниченного характера. Намного более важным будет февральское слушание доклада Мюллера о вмешательстве России в американские выборы, по итогу которого могут действительно предпринять болезненные шаги против РФ. Стоит напомнить, что на расследование было потрачено $30 млн», — отметила Прохорова.

Как сообщает ИА REGNUM, 9 января 2019 года в сенате США заблокировали закон о санкциях против России, Сирии и Ирана. В законопроекте Россия наряду с властями Сирии и Ирана фактически обвиняется в нанесении авиаударов по мирному населению и гражданским объектам, осаде населенных пунктов и препятствовании доставке туда гуманитарной помощи.

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Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
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