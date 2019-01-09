В конгрессе США требуют не снимать санкций с компаний Олега Дерипаски

Вашингтон, , 10:16 — REGNUM В конгрессе США не согласны с намерением министерства финансов страны смягчить санкции, ранее введённые против компаний российского олигарха Олега Дерипаски. Это следует из совместного заявления, которое сделали представители семи комитетов палаты представителей Конгресса США.

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Согласно документу, опубликованному на сайте комитета по иностранным делам нижней палаты, законодатели обратились к министру финансов Стивену Мнучину «с просьбой провести брифинг для членов конгресса и отложить прекращение действия санкций, пока не будут даны ответы на вопросы парламентариев».

«Мы просим вас быть готовыми к встрече со всеми заинтересованными членами, чтобы дать возможность для всестороннего обсуждения всех аспектов соглашения, снятия санкций и влияния этих решений на усилия США по прекращению злонамеренной деятельности России, направленной против нашей страны», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что о снятии санкций с компаний Дерпаски конгресс был уведомлен непосредственно перед уходом на длительный перерыв в работе, в ходе которого начался «шатдаун» федеральных ведомств. Это затруднило завершение рассмотрения этого вопроса в течение 30-дневного периода, предусмотренного в CAATSA (закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций»).

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря министерство финансов США должно было исключить компании UC Rusal, а также En+ и «Евросибэнерго» из чёрного списка в связи с тем, что российский олигарх Олег Дерипаска сократил долю своего участия в капиталах указанных предприятий.

Напомним, компания En+ Олега Дерипаски и входящая в неё UC Rusal, а также сам предприниматель в апреле 2018 года были включены минфином США в санкционный список. Позднее российский бизнесмен отошёл от управления этими компаниями, а его доля в En+ сократилась с примерно 70% до 44,95% без права её увеличения.

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