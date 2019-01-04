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Арестованный в РФ за шпионаж – не только американец, но и британец

Политика

The Times: Теперь отношения с Россией могут стать еще напряженнее

Лондон, 4 января 2019, 05:47 — REGNUM  Арестованный в Москве американский гражданин Пол Уилан является подданным Великобритании, пишет The Times.

Отмечается, что о британском подданстве Уилана стало известно после того, как американские дипломаты в Москве обратились в Лондон, чтобы сообщить посольству об этом аресте.

Издание отмечает, что теперь отношения с Россией могут стать еще напряженнее. По данным газеты, члены семьи Уиланов, в том числе и Пол, являются выходцами из английского графства Уэст-Мидлендс. Родители Пола — британцы Эдвард и Розмари Уилан.

Сам арестованный в Москве Уилан родился в Канаде, а в Штаты переехал уже самостоятельно. В Великобритании он бывал, чтобы встретиться там с родней.

Напомним, бывшего американского морпеха Уилана задержали в Москве 28 декабря 2018 года, 3 января ему предъявили обвинения в шпионаже и арестовали. Защита Уилана обжаловала его арест.

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