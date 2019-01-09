Среда, 9 Января 2019 года
12:11:51 МСК

Президент Мексики принял приглашение посетить Россию

Политика

Лопес Обрадор намерен утвердить соглашение о безвизовом въезде в страну граждан РФ

Москва, 9 января 2019, 12:11 — REGNUM  Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор принял приглашение посетить Россию. Об этом заявил посол РФ в Мексике Виктор Коронелли.

«Лопесу Обрадору направлено приглашение посетить Россию, и это приглашение принято», — цитирует слова российского дипломата РИА Новости.

Также Коронелли подчеркнул, что в настоящее время конкретные сроки визита главы латиноамериканского государства в Россию неизвестны, так как визит высшего уровня должен быть подготовлен. Дипломат добавил, что новый президент Мексики намерен утвердить соглашение о безвизовом въезде в страну граждан РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, граждане России в 2019 году смогут без оформления виз посетить на девять стран больше, чем годом ранее.

Читайте также: Россия нарастила число стран, доступных без виз

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Россия и страны Латинской Америки
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить