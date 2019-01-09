Президент Мексики принял приглашение посетить Россию

Москва, , 12:11 — REGNUM Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор принял приглашение посетить Россию. Об этом заявил посол РФ в Мексике Виктор Коронелли.

«Лопесу Обрадору направлено приглашение посетить Россию, и это приглашение принято», — цитирует слова российского дипломата РИА Новости.

Также Коронелли подчеркнул, что в настоящее время конкретные сроки визита главы латиноамериканского государства в Россию неизвестны, так как визит высшего уровня должен быть подготовлен. Дипломат добавил, что новый президент Мексики намерен утвердить соглашение о безвизовом въезде в страну граждан РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, граждане России в 2019 году смогут без оформления виз посетить на девять стран больше, чем годом ранее.

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