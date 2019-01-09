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Россия нарастила число стран, доступных без виз

Политика

Граждане Японии, занимающей первую строчку рейтинга, могут посещать без виз 190 стран, на втором месте — Южная Корея и Сингапур

Москва, 9 января 2019, 08:41 — REGNUM  Граждане России в 2019 году смогут без оформления виз посетить на девять стран больше, чем годом ранее. Об этом свидетельствуют данные опубликованного компанией Henley & Partners очередного индекса паспортов (Henley Passport Indeх), сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что на сегодняшний день Россия занимает 48-е место в общем рейтинге с показателем 119 стран. Граждане Японии, занимающей первую строчку рейтинга, могут посещать без виз 190 стран, на втором месте — Южная Корея и Сингапур (189 стран). Замыкают тройку лидеров Германия и Франция (188 стран).

США и Великобритания опустились на шестое место рейтинга, их граждан без виз пускают с 2019 года 185 государств. На последней строчке находятся Ирак и Афганистан, их граждане могут посещать без виз 30 стран.

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Миграция, гражданство, паспортизация
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