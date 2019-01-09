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«Ниже ватерлинии»: Пушков оценил перспективы отношений Россия — ЕС

Политика

Ситуацию не удастся изменить, пока не пройдут выборы в европарламент и не сменится руководство Евросоюза

«Ниже ватерлинии»: Пушков оценил перспективы отношений Россия — ЕС
Иван Шилов © ИА REGNUM
Заседание Европейского парламента

Москва, 9 января 2019, 11:53 — REGNUM  Отношения России с Евросоюзом в 2019 году не улучшатся, считает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Об этом сенатор написал 9 января в своем Twitter.

По мнению Пушкова, отношения между Москвой и Брюсселем будут «заморожены на точке ниже ватерлинии».

«Киев попытается играть на их дальнейшее ухудшение, а США постараются помешать вводу в действие «Северного потока — 2», — подчеркнул сенатор.

Также Пушков полагает, что ситуацию не удастся изменить, пока не пройдут выборы в парламент ЕС и не сменится руководство Евросоюза.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 декабря российский сенатор Алексей Пушков заявил, что считает главным политическим итогом уходящего года провал политики Запада, направленной на изоляцию России.

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Внешняя политика России
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