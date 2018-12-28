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Пушков назвал итогом 2018 года «провал политики изоляции России»

Политика

Политический вес России в мировых делах «исключительно велик», считает сенатор

Москва, 28 декабря 2018, 19:31 — REGNUM  Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков считает главным политическим итогом уходящего года провал политики Запада, направленной на изоляцию России.

«Итоги года: полный и бесповоротный провал политики изоляции России», — написал сенатор 28 декабря в своём микроблоге в Twitter.

Он отметил, что со стороны США и других стран Запада «прекратились даже попытки» действовать в этом направлении, и термин «изоляция» больше не используется.

«Вес Москвы в мировых делах от Ближнего Востока до Дальнего исключительно велик», — считает Алексей Пушков.

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Информационная война против России
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