В МИД РФ сомневаются в полном выводе войск США из Сирии

Москва, , 11:08 — REGNUM В Министерстве иностранных дел РФ высказали сомнение по поводу полного ухода войск Соединённых Штатов из Сирии. Об этом 9 января журналистам заявил заместитель главы внешнеполитического ведомства Сергей Рябков.

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Рябков считает, что в Вашингтоне весьма сильны позиции сторонников сохранения «противозаконного военного присутствия США» в арабской республике.

«Я не могу для себя представить в нынешней ситуации безудержной погони Вашингтона за доминированием в мире […], что вдруг США физически, полностью и неоспоримо в военном отношении уйдут из Сирии», — приводит ТАСС слова замминистра иностранных дел РФ.

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При этом Рябков отметил, что контакты между Россией и США по различным аспектам сирийской темы не прекращаются.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря президент США Дональд Трамп объявил, что США победили ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии и теперь выводят свои войска, так как это было единственной причиной, по которой вооружённые силы США находились на территории арабской республики. Этот процесс займёт до 160 дней.

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