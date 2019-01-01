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Трамп дал Пентагону четыре месяца на выход из Сирии

Политика

Трамп сказал, что на уход из Сирии у военных США будет время

Вашингтон, 1 января 2019, 05:03 — REGNUM  Четыре месяца будет у американских военных, чтобы уйти из Сирии, сообщили источники в администрации президента Соединенных Штатов, пишет The New York Times.

Уточняется, что, беседуя с Полом Лакамерой, командующим операцией Inherent Resolve против ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке и Сирии, американский президент Дональд Трамп сказал, что на уход из Сирии у военных США будет не менее четырех месяцев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 декабря Трамп заявил, что Пентагон будет медленно выводить военных из Сирии «обратно к семьям». Он подчеркнул, что сделал в Сирии то, чего никто не сделал, намекая на «победу США» над ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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Участие США в войне в Сирии
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