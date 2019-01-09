Сенаторы США не поддержали новые санкции против Сирии, РФ и Ирана

Вашингтон, , 05:58 — REGNUM Рассмотрение законопроекта о новых санкциях против Сирии, а также России и Ирана, заблокировано демократами в Сенате США. Об этом сообщает Bloomberg.

В ходе процедурного голосования в поддержку документа выступили 56 сенаторов, еще 46 проголосовали против. Для дальнейшего рассмотрения необходимо по меньшей мере 60 голосов.

Многие демократы заявили, что будут голосовать только за рассмотрение законопроектов, связанных с преодолением «шатдауна» — временной паузы в работе федерального правительства, вызванной разногласиями из-за расходования бюджета.

Предлагавшийся к рассмотрению документ предусматривал ограничения против Сирии, а также союзников президента Башара Асада — России и Ирана.

Как сообщало ИА REGNUM, работа американского правительства частично приостановлена с 22 декабря, так как конгрессмены не смогли согласовать финансирование деятельности государственных органов. Камнем преткновения стал проект по возведению барьера на границе с Мексикой.

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