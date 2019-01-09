Трамп не стал вводить в США чрезвычайное положение

Вашингтон, , 05:25 — REGNUM Президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации. Вместо ожидаемого рядом аналитиков введения чрезвычайного положения он возложил ответственность за бюджетный кризис на демократов, не желающих финансировать возведение стены на границе с Мексикой.

Трамп заявил, что проникновение в страну незаконных мигрантов и ввоз наркотиков каждый год приводит к гибели большего числа американцев, чем за весь период Вьетнамской войны. Предлагаемый на мексиканской границе барьер — не просто стена, добавил он и заверил, что проект окупится очень быстро.

Так, по словам президента, в настоящее время большие средства идут на задержание, содержание и судебные процессы над иммигрантами. Эти деньги будут сэкономлены, кроме того, стена окупится благодаря новому торговому договору с Мексикой и Канадой — USMCA.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Трамп анонсировал обращение к жителям США, посвященное бюджетному кризису. Он пообещал сделать заявление о национальной безопасности на южной границе страны. С 22 декабря работа американского правительства частично приостановлена из-за разногласий конгрессменов по поводу затрат на «стену Трампа».

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп: «Я выступлю с обращением к нации»