Томос об автокефалии ПЦУ пропал в Киеве

Киев, , 14:28 — REGNUM Томос об автокефалии «православной церкви Украины» (ПЦУ) забрали из трапезной церкви Софийского монастыря в Киеве. Об этом сегодня, 8 января, сообщает украинский телеканал «Прямой».

Документ, подписанный Константинопольским патриархом, забрали представители ПЦУ. Где сейчас находится томос, не уточняется.

По предварительным данным, томос на несколько дней будет возвращен в Стамбул, где должен состояться священный синод Константинопольского патриархата. Все 11 членов синода должны заверить этот документ и поставить на нем свои подписи. После этого томос вновь вернут на Украину. На данный момент томос подписан только патриархом Варфоломеем.

Однако официально информация о том, что томос будет вновь отвезен в Стамбул, никем не подтверждается.