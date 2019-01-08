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Томос об автокефалии ПЦУ пропал в Киеве

Общество

По неподтверждённым данным, томос будет перевезен обратно в Стамбул на некоторое время

Киев, 8 января 2019, 14:28 — REGNUM  Томос об автокефалии «православной церкви Украины» (ПЦУ) забрали из трапезной церкви Софийского монастыря в Киеве. Об этом сегодня, 8 января, сообщает украинский телеканал «Прямой».

Документ, подписанный Константинопольским патриархом, забрали представители ПЦУ. Где сейчас находится томос, не уточняется.

По предварительным данным, томос на несколько дней будет возвращен в Стамбул, где должен состояться священный синод Константинопольского патриархата. Все 11 членов синода должны заверить этот документ и поставить на нем свои подписи. После этого томос вновь вернут на Украину. На данный момент томос подписан только патриархом Варфоломеем.

Однако официально информация о том, что томос будет вновь отвезен в Стамбул, никем не подтверждается.

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Борьба Константинополя и раскольников на Украине против УПЦ
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