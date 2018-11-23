Дело об убийстве посла России в Турции довели до суда

Анкара, , 15:37 — REGNUM Прокуратура Турции передала в суд уголовное дело об убийстве в 2016 году посла России в Анкаре Андрея Карлова. Всего в обвинительном заключении содержится перечень 28 обвиняемых в организации покушения на дипломата, сообщает 23 ноября Anadolu.

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Помимо главаря террористического течения Фетхуллаха Гюлена, в списке значатся имена Шерифа Али Текелана, Эмруллаха Услу и «имама» убийцы Карлова из числа сторонников Гюлена Шахина Согюта. Все они обвиняются в нарушении конституционного строя, причастности к террористической организации и планировании убийства с целью террора.

В документе подчеркивается, что покушение на дипломата является провокацией с целью нанесения ущерба турецко-российским отношениям.

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Как сообщало ИА REGNUM, чрезвычайный и полномочный посол РФ в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года в Анкаре во время выступления на открытии фотовыставки. Его убийцу, полицейского Мевлюта Алтынташа на месте ликвидировали сотрудники безопасности.

МИД РФ квалифицировал убийство посла как теракт. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Акт международного терроризма». В середине ноября в Турции заявили о завершении расследования.

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