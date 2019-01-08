Власти Великобритании насильственно удерживают Скрипалей — посольство РФ

Лондон, , 19:05 — REGNUM Власти Великобритании, которые продолжают скрывать связанные с инцидентом в Солсбери факты, насильно удерживают Сергея и Юлию Скрипалей. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь посольства России в Великобритании, комментируя недавние газетные публикации по «инциденту в Солсбери».

«Лондон в нарушение своих международно-правовых обязательств отвергает российские требования о консульском посещении граждан РФ, скрывает их местонахождение», — сказал пресс-секретарь, слова которого обнародованы на сайте дипмиссии.

По его словам, в Солсбери так и не установлены истинные обстоятельства инцидента 4 марта, а граждане РФ Сергей и Юлия Скрипали до сих пор остаются на положении насильственно удерживаемых лиц.

Как передавало ИА REGNUM, в начале марта 2018 года в британском городе Солсбери были госпитализированы в больницу с признаками отравления экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Власти Британии обвинили в этом РФ, не предоставив при этом никаких доказательств.

Москва отвергла все обвинения.

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