Американские СМИ рассказали о работе Скрипаля на испанскую разведку

Вашингтон, , 07:16 — REGNUM Бывший офицер ГРУ и британский агент Сергей Скрипаль последние несколько лет работал со спецслужбами Испании, пишет 7 сентября The New York Times.

Как отмечает неназванный источник издания в испанской разведке, Скрипаль встречался на территории этой страны с лицами, работавшими на разведку, и мог предоставлять им данные о российской организованной преступности.

В газете также отмечают, что Скрипаль мог быть завербован разведывательными службами Британии именно во время его работы в Испании в середине 1990-х годов.

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Вместе с тем в издании сообщается о поездках Скрипаля в 2012 году в Прагу для встречи со спецслужбами Чехии и в 2016 году в Таллин для содействия разведке Эстонии. Все эти поездки были организованы британской разведкой, а его задачей было рассказать о работе российских спецслужб.

Напомним, в марте 2018 года в британском Солсбери были обнаружены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия с признаками отравления. 5 сентября премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила в причастности к данному делу двух граждан России, которых она назвала «сотрудниками ГРУ». Однако никаких серьезных доказательств Лондон так не предъявил.

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