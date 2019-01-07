Власти Великобритании выяснили все детали инцидента в Солсбери

Лондон, , 02:08 — REGNUM Все подробности покушения в Солсбери на экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля установлены. Об этом сообщает британская газета The Telegraph со ссылкой на источники в правительстве Великобритании.

Власти полагают, что выяснили «всё, что необходимо знать» об инциденте в Солсбери. Так, установлена вся цепочка людей, причастных к происшествию, и ведет она якобы к высшему российскому руководству, отмечают собеседники издания.

В публикации также говорится о «разгроме» агентурной сети ГРУ на территории Британии и о том, что теперь Лондон опасается более опасной и профессиональной, чем военная разведка, Службы внешней разведки (СВР) России.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Великобритании обвиняют Москву в покушении на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, которое произошло в начале марта 2018 года в Солсбери. Для этого, утверждает Лондон, было использовано сильнодействующее отравляющее вещество.

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