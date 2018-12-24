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Мэй поблагодарила британских военных за «защиту от России»

Политика

Она напомнила о «бесстыдной атаке» в Солсбери

Лондон, 24 декабря 2018, 05:36 — REGNUM  В рождественском послании премьер-министра Великобритании Терезы Мэй говорится об успешной защите от «вторжения России». Об этом сообщает телеканал Sky News.

Глава британского правительства отметила роль вооруженных сил королевства в обеспечении безопасности, в том числе — противостоянии террористической группировке «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «защите наших вод и нашего неба от вторжения России».

Так, Мэй напомнила о «бесстыдной атаке» в Солсбери с применением нервно-паралитического вещества.

Как сообщало ИА REGNUM, весной 2018 года разгорелся международный скандал из-за отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Британские власти обвиняют Россию в применении в Солсбери сильнодействующего яда, однако не предоставляют внятных доказательств. Москва категорически отвергает обвинения.

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Отравление экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Британии
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