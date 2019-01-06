Макрон призвал протестующих «взять себя в руки»

Париж, , 01:45 — REGNUM С осуждением насилия в ходе очередной акции «желтых жилетов» выступил французский президент Эмманюэль Макрон. В своем микроблоге в Twitter политик призвал стороны к диалогу.

Французский лидер заявил, что насилие было применено для атаки «на республику — её защитников, представителей, символы». Те, кто действует так, забывают о сути гражданского договора.

«Справедливость восторжествует. Каждый должен взять себя в руки, чтобы прийти к обсуждению и диалогу», — написал Макрон.

https://twitter.com/EmmanuelMacron/status/1081639671325773824

Как сообщало ИА REGNUM, 5 января во Франции прошли очередные манифестации «желтых жилетов», в которых приняли участие около 50 тыс. человек. Протесты против политики президента и правительства сопровождались столкновениями с правоохранителями.

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