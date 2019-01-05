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В Париже полиция применила слезоточивый газ против протестующих

Происшествия

5 января во Франции проходит очередная, восьмая по счету, акция протеста так называемых «жёлтых жилетов»

Париж, 5 января 2019, 18:27 — REGNUM  В столице Франции произошли столкновения демонстрантов с полицейскими. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на свои источники.

ЧП произошло в субботу, 5 января, на набережной Сены.

По данным источников, участники акции «желтых жилетов» начали кидать в сотрудников полиции бутылки и камни. В ответ стражи порядка применили против митингующих слезоточивый газ.

Информации о пострадавших пока нет.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 5 января во Франции проходит очередная, восьмая по счету, акция протеста так называемых «жёлтых жилетов», выступающих против политики президента Франции Эммануэля Макрона и его правительства.

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Протесты во Франции
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