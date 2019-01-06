США могут сохранить за собой базу на юге Сирии

Вашингтон, , 01:06 — REGNUM Военное присутствие США в Сирии может сохраниться, несмотря на объявленный Белым домом вывод войск. Речь идет о зоне безопасности Эт-Танф, передает со ссылкой на высокопоставленный источник в администрации США телеканал NBC.

По словам собеседника телеканала, советник главы США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон собирается обсудить с израильскими властями вопрос о сохранении базы в зоне Эт-Танф. Визит Болтона в Тель-Авив начался 5 января.

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В настоящее время на базе вблизи границы с Иорданией присутствуют около 200 американских военных и их союзников. США рассчитывают на консультации с израильской и иорданской сторонами о важности базы и о том, должна ли она остаться на том же месте.

Если база останется за США, Вашингтон по-прежнему будет стремиться сократить влияние Ирана в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Трамп заявил, что американские войска будут «постепенно покидать Сирию». Точную дату вывода сил США с территории страны президент США назвать не смог.

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