Лавров прокомментировал вывод войск США из Сирии

Москва, , 13:16 — REGNUM Слова американских властей зачастую расходятся с делами, поэтому следует дождаться реальных действий США по выводу войск из Сирии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом сообщает 28 декабря RT.

«Американцы далеко не всегда делают то, что обещают. Вот они обещали очень давно уйти из Эт-Танфа, из этой односторонне объявленной зоны безопасности, но потом передумали», — цитирует агентство слова главы внешнеполитического ведомства РФ.

Также Лавров подчеркнул, что в Москве слышали о выводе войск США с сирийской территории, однако в Сирии продолжают находиться части коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 декабря министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что, если французские войска останутся в Сирии, это никому не пойдет на пользу.

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