Не крал $10 тыс.? Арестованного в РФ американца судил военный трибунал

Вашингтон, , 03:45 — REGNUM Арестованного в Москве по подозрению в шпионаже бывшего американского морпеха Пола Уилана в свое время судили за хищение у государства $10 тыс., пишет The Washington Post.

Уточняется, что Уилан был обвинен в попытке похитить у американского правительства $10 тыс. во время своей службы в армии в ходе Иракской войны. Это произошло в 2006 году.

По версии следствия, его махинации касались не только выписки чеков без достаточных средств на счете, но и попытки получить звание и, соответственно, повышение зарплаты незаконным путем — через незаконное «использование номера социального страхования другого лица».

Фактически американец взломал систему обучения и незаконно пользовался расширенными правами — вплоть до того, что выставлял оценки за свои же проверочные работы при обучении.

По данным издания, Уилан осужден за это не был, поскольку трибунал его виновным за хакерство не признал. Отмечается также, что он имел доступ к «конфиденциальным системам по изданию приказов и выдаче наград».

Напомним, Уилан задержан в Москве 28 декабря по подозрению в шпионаже. 3 января Лефортовский суд Москвы его арестовал, оставив Уилана в СИЗО, где его навестил американский посол в РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, рожденный в Канаде Уилан является гражданином США и Великобритании и не раз посещал британских родственников. Также он является гражданином Канады и Ирландии.

Читайте подробнее: Задержанный в Москве житель США имеет ирландский и канадский паспорта — СМИ

Читайте ранее в этом сюжете: Арестованный в РФ за шпионаж – не только американец, но и британец