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Задержанный в Москве житель США имеет ирландский и канадский паспорта — СМИ

Политика

Гражданина США Пола Уилана задержали при «проведении шпионской акции» в Москве 28 декабря 2018 г

Вашингтон, 4 января 2019, 20:37 — REGNUM  Бывший морпех США Пол Уилан, задержанный в Москве 28 декабря 2018 года, также является гражданином Великобритании, Ирландии и Канады. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

«Гражданин США (Пол Уилан) … также имеет канадское, британское и ирландское гражданство», — передает вещатель.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, гражданина США Пола Уилана задержали при «проведении шпионской акции» в Москве 28 декабря 2018 г. В отношении подозреваемого было возбуждено дело.

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А также: МИД Британии о задержании Пола Уилана в Москве: «Мы поддерживаем его»

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