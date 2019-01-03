Помпео призвал Иран отказаться от ракетных пусков

Вашингтон, , 22:59 — REGNUM Властям Ирана во избежание усиления «экономической и дипломатической изоляции» необходимо отказаться от планов по запуску в ближайшие месяцы ракет-носителей. Об этом сообщил госсекретарь США Майк Помпео, заявление которого обнародовано на сайте ведомства.

«Минобороны иранского режима публично сообщило о планах в ближайшие месяцы запустить три космических ракеты-носителя, — заявил Помпео. — Такие действия еще раз продемонстрируют полное несоблюдение Ираном резолюции 2231 СБ ООН».

По его словам, эта резолюция призывает Тегеран не предпринимать никаких действий, связанных со способными доставлять ядерное оружие баллистическими ракетами.

Как передавало ИА REGNUM, 2 января госсекретарь США Майк Помпео на встрече с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху в Бразилии заявил, что право Израиля на самооборону против Ирана неоспоримо.

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