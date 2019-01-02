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Помпео «благословил» Нетаньяху на самооборону против Ирана

Политика

Вашингтон: Иерусалим имеет право на оборону, безусловно

Бразилиа, 2 января 2019, 02:03 — REGNUM  Право Израиля на самооборону против Ирана неоспоримо, заявил американский госсекретарь Майк Помпео на встрече с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху в Бразилии. Соответствующее заявление опубликовал Роберт Палладино, замглавы пресс-службы госдепа.

На встрече в Бразилии Помпео заверил израильскую сторону: Вашингтон придерживается той точки зрения, что у Израиля есть «неоспоримое право на самооборону». При этом было сказано, что Иран — угроза безопасности в регионе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Бразилии 1 января прошла инаугурация президента Жаира Болсонару, на которую прилетели израильские и американские делегации. На встрече Помпео заверил Нетаньяху, что уход из Сирии — это не повод считать, будто отношение к Израилю изменилось.

Читайте ранее в этом сюжете: В гостях у Болсонару: Помпео встретился с Нетаньяху

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