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Трамп решил взять паузу в выводе войск из Сирии

Политика

Ранее он заявлял, что террористы уже побеждены

Вашингтон, 31 декабря 2018, 05:39 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп решил замедлить вывод американских сил из Сирии ради гарантированного уничтожения исламистов и безопасности курдов. Об этом заявил по итогам встречи с Трампом сенатор-республиканец Линдси Грэм (штат Южная Каролина), трансляцию вел телеканал CNN.

Ранее Грэм отмечал, что попробует убедить Трампа не торопиться с выводом войск. После разговора с президентом сенатор сказал, что его мнение по этому вопросу «изменилось в лучшую сторону».

Трамп обещал разгромить террористическую группировку «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и он это сделает, подчеркнул Грэм. Трампа еще беспокоит влияние Ирана и потенциальная угроза для Израиля, он также намерен поговорить с властями Турции о недопустимости войны между турками и курдами, добавил сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Трамп объявил о выводе войск США из Сирии в связи с тем, что террористическая группировка полностью побеждена. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что слова американских властей зачастую расходятся с делами и призвал дождаться начала вывода войск.

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Участие США в войне в Сирии
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