Небензя высказался по выводу войск США из Сирии

Москва, , 13:22 — REGNUM Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя одобрил решение администрации США о выводе американских войск с территории Сирии. Об этом сообщает 29 декабря РИА Новости.

«Вывод из Сирии находящихся на сирийской территории без согласия законных властей иностранных контингентов — шаг в правильном направлении», — цитирует агентство слова постпреда РФ при ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что слова американских властей зачастую расходятся с делами, поэтому следует дождаться реальных действий США по выводу войск из Сирии.

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