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Украина обвинила руководство ДНР и ЛНР в подготовке «химической атаки»

Политика

Представители командования ВСУ не объяснили, зачем руководству республик Донбасса устраивать провокации на своей территории

Киев, 29 декабря 2018, 22:34 — REGNUM  Руководство ДНР и ЛНР готовит общественное мнение Донбасса к некоему событию, связанному с ухудшением экологии, заявили в пресс-службе Операции объединённых сил (ООС, ранее АТО) 29 декабря на странице ООС в социальной сети Facebook.

Украинское командование заявило, что информация о подготовке Украиной провокаций с использованием отравляющих химических веществ не соответствует действительности, а также выдвинуло зеркальные обвинения в адрес властей республик Донбасса.

Пресс-служба ООС, сославшись на отчёт миссии ОБСЕ, в котором зафиксировано передвижение по территории Донбасса нескольких цистерн с серной кислотой, сделала вывод о возможном применении химического оружия со стороны руководства ДНР и ЛНР:

«Факты, зафиксированные наблюдателями миссии, указывают на возможности провокации с химическим оружием со стороны «оккупационной власти». Такие действия свидетельствуют о том, что руководство «оккупантов» готовит общественную мысль к некоему событию, например, к резкому ухудшению экологической ситуации».

Напомним, информация о подготовке Украиной провокации с использованием отравляющих веществ появилась незадолго до завершения действия военного положения, введённого президентом Украины Петром Порошенко.

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Вовремя осуществлённая провокация позволила бы продлить военное положение и отсрочить либо вообще отменить президентские выборы в стране, уверены в ДНР.

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Зачем властям ДНР и ЛНР устраивать экологическую катастрофу на своей территории, представители командования ООС не объяснили.

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Война в Донбассе
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