ВСУ привезли в Донбасс отравляющие вещества — разведка ДНР

Донецк, , 12:41 — REGNUM На станции Красногоровка, расположенной на подконтрольной Украине территории ДНР, замечены украинские военнослужащие, разгружающие бочки с отравляющими веществами, заявил заместитель командующего оперативным командованием, полковник Эдуард Басурин, сообщил 25 декабря официальный сайт ДНР.

«Нашей разведкой получена информация о прибытии на железнодорожную станцию Красногоровки вагонов, забитых бочками синего цвета с сильнодействующим химическим ядовитым веществом. В настоящее время идет их разгрузка украинскими военнослужащими, одетыми в защитные комплекты. Также мы располагаем достоверной информацией о нахождении в данном районе специалистов из британских и американских спецслужб, практикующихся на проведении диверсий», — заявил он.

Басурин обратился к представителям западных организаций, которые работают на украинской стороне, с призывом не допустить террористический акт, жертвами которого, по его оценке, могут стать 70 тыс. жителей Донбасса.

Напомним, 26 декабря на Украине прекращается военное положение. Представители ДНР и ЛНР на разных уровнях заявляли о подготовке Украиной провокаций, возможно с применением отравляющих веществ.

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