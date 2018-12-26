Басурин рассказал, на что готов Порошенко для сохранения власти

Донецк, , 03:20 — REGNUM Желание остаться у власти любой ценой толкает украинскую власть на провокации перед выборами, в том числе на использование химических веществ, заявил Эдуард Басурин, замглавы управления народной милиции ДНР, в интервью газете «Известия».

Представитель ДНР напомнил, что 26 декабря заканчивается действие военного положения в десяти украинских регионах.

«А чтобы остаться у власти, [президенту Украины] Петру Порошенко необходимо его продлить. Другими словами, Порошенко нужна любая провокация. И вовсе не обязательно переходить к активной фазе боевых действий. Достаточно провокации, в которой потом можно будет обвинить нас или Российскую Федерацию, кричать из всех углов, что это мы или Россия сделали», — сказал Баусрин.

При таком варианте развития событий украинские власти смогут автоматически продлить военное положение. После этого Порошенко сможет реализовать нужный ему сценарий.

Представитель ДНР отметил, что «провокация может быть абсолютно любая».

«Что же касается химикатов, то это могут сделать там, где больше численность населения. Им нужна возможность показать «страдания украинского народа» и «акт агрессии» со стороны Российской Федерации», — добавил Баусрин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале декабря Басурин заявил, что украинские боевики готовят провокацию с применением химических веществ в зоне боевых действий в Донбассе при посредничестве западных кураторов.

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