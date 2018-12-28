ДНР: Солдаты ВСУ подорвались на минах при попытке прорыва в «серой зоне»

Донецк, , 23:36 — REGNUM Вооружённые силы Украины предприняли попытку продвижения в нейтральной зоне в Донбассе. Об этом говорится в распространённом вечером 28 декабря заявлении замначальника Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Сегодня боевики 128-й горно-штурмовой бригады, пытаясь подтвердить бравадные высказывания советника президента Порошенко о занятии практически всей «серой зоны», предприняли вылазку с намерениями продвинуться вперед на Мариупольском направлении и захватить наши позиции», — сообщает Басурин.

По его словам, две группы украинских военных, численностью по 12−14 человек, пытались скрытно подойти к позициям, однако вышли на своё минное поле.

Сообщается, что в результате срабатывания противопехотных мин, по предварительным данным, двое украинских военных погибли, ещё трое получили ранения. После неудачной попытки продвижения они отступили.

«Всё время с момента выхода со своих позиций до позорного бегства украинские боевики находились под нашим наблюдением и прицелом», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, накануне помощник министра обороны Украины Юрий Бирюков заявил, что ВСУ установили контроль над двумя третями так называемой «серой зоны» вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе. Представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко позднее заявил, что эти данные не соответствуют действительности, а все попытки вооружённых сил Украины продвинутся вперёд «жестко пресекаются».

Напомним, что в соответствии с договорённостью, достигнутой на переговорах трёхсторонней контактной группы по урегулированию конфликта, с 0:00 субботы, 29 декабря, в Донбассе должно вступить в силу «новогоднее» перемирие.

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