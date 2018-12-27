Четверг, 27 Декабря 2018 года
03:09:25 МСК

В украинском минобороны похвастались захватом «серой зоны» в Донбассе

Политика

Бирюков: Почти вся «серая зона» взята под контроль ВСУ

Киев, 27 декабря 2018, 03:09 — REGNUM  Почти вся «серая зона» в Донбассе взята под контроль ВСУ с мая 2014 года, заявил Юрий Бирюков, помощник украинского министра обороны, в эфире телеканала «Прямой».

По его словам, «освобождены» за время гражданской войны на Украине две трети территории.

«Практически вся «серая зона» освобождена и взята под контроль», — заявил Бирюков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 декабря замглавы управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин рассказал о готовящихся со стороны Украины провокациях, цель которых — любой ценой сохранить власть в руках действующего украинского президента.

Читайте ранее в этом сюжете: Басурин рассказал, на что готов Порошенко для сохранения власти

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Война в Донбассе
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить