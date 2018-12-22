Полиция Нигерии арестовала организатора теракта в Абудже

Абуджа, , 00:14 — REGNUM Полиция Нигерии заявляет об аресте основного организатора теракта 2015 года в Абудже, 21 декабря передает агентство Reuters.

Согласно заявлению полицейских, арестованный является участником главной исламистской группировки Нигерии — «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Двойной теракт в столице Нигерии в ноябре 2015 года унес жизни 15 человек, не менее 40 человек получили ранения.

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