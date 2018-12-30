Хочет ли немецкий бизнес дружить с Китаем?

Пекин, , 11:20 — REGNUM Сопротивление правительства Германии усилиям китайских инвесторов оправдано, по мнению Ангелы Меркель, «соображениями общественного интереса». Как китайские бизнесмены преодолевают барьеры на пути к овладению западными высокими технологиями, рассказывает в своей статье автор ИА REGNUM Александр Шпунт.

Предыдущий предел для покупки акций германских компаний для неевропейцев был понижен правительством Германии с 25% до 10% в середине декабря этого года. Такой резкий поворот в сторону ужесточения правил, по мнению спикера ХДС по экономике Йоахима Пфайффер, не изменит статус Германии как державы с открытой рыночной экономикой. Но, по его словам, инвестиции «с политическими целями в ключевые области» являются поводом для реагирования.

Еще в 2004 году в Германии был введен 25%-й порог для защиты предприятий жизненно важной инфраструктуры: энергия, вода, продовольствие, телекоммуникации, финансы и транспорт. Чуть позднее к этому списку были добавлены и медиакомпании. Что же предпримет Китай, получивший в ответ на свои усилия по проникновению в германский хайтек столь жесткую реакцию? В Пекине значительно облегчили европейцам условия инвестирования в экономику КНР. Как говорится, если гора не идет…

Читайте статью Китай заручился поддержкой немецкого бизнеса против Меркель и другие публикации Александра Шпунта по международной политике.