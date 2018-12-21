Китай заручился поддержкой немецкого бизнеса против Меркель

Александр Шпунт, , 19:20 — REGNUM

Офис федерального канцлера Германии сообщил на этой неделе, что правительство согласовало новые правила приобретения германских кампаний иностранными покупателями, чтобы предотвратить нежелательные поглощения зарубежными инвесторами в стратегических областях. Новые правила резко снижают порог проверки и даже блокирования покупок пакетов акций немецких фирм неевропейцами.

Согласно новым правилам, Берлин теперь может вмешаться «по соображениям общественного интереса», если неевропейский инвестор заявит о покупке 10% акций в любой компании, что резко снижает порог с 25 процентов, который существовал до введения новых норм.

Решение кабинета Ангелы Меркель является ответом на растущую обеспокоенность властей в том, что поддерживаемые государством китайские компании получают слишком большой доступ к ключевым технологиям в крупнейшей экономике Европы.

«Германия является страной с открытой рыночной экономикой, где иностранные инвестиции приветствуются. Это останется таковым в будущем. Но мы не должны быть наивными», — заявил при обсуждении новых ограничений Йоахим Пфайффер, ключевой спикер ХДС по экономическим вопросам. По словам Пфайффера, «если иностранные государства преследуют политические цели с целевыми инвестициями в ключевые области, Берлин должен действовать…».

«Компании любят инвестировать в Германию, и так должно быть. Но мы должны быть в состоянии внимательно изучить, кто покупает чувствительную инфраструктуру и какие последствия это имеет», — вторил ему министр экономики Питер Альтмайер.

Германия ввела 25-процентный порог в 2004 году и расширила полномочия применения права вето со стороны властей в 2017 году. Эти меры были предназначены для защиты предприятий жизненно важной инфраструктуры, такой как энергия, вода, продовольствие, телекоммуникации, финансы и транспорт. Правила, принятые 19 декабря, добавили к списку медиа-компании.

Капитаны немецкого бизнеса выступили резко против ужесточения правил инвестирования. Федерация немецкой промышленности — ведущая ассоциация немецких предпринимателей, объединяющая 40 отраслевых ассоциаций и более 100 000 компаний с примерно 8 миллионами сотрудников — раскритиковала этот шаг. «Германия должна оставаться открытой для иностранных инвесторов», — говорится в заявлении ФНП. С ней согласна Торгово-промышленная палата Германии: «Новый порог является негативным сигналом для иностранных партнеров».

Собственно, антикитайская направленность новых правил ни для кого не выступает секретом. Началась эта политика в 2016 году, когда китайский инвестфонд Фуцзянь Гранд Чип» поглотил фирму по производству полупроводников «Айкстрон». В том же году китайский концерн «Мидеа групп» приобрел немецкого производителя роботов «Кука» за €4 млрд.

Именно после покупки «Кука», вызвавшей большой шум в немецких масс-медиа, власти установили максимальную планку участия в 25%, действовавшую до этой недели.

Аналитики отмечают, что к введению новых заградительных порогов кабинет Меркель подтолкнула ставшая полной неожиданностью для властей покупка в феврале китайской автомобилестроительной корпорацией «Джили» со штаб-квартирой в Ханчжоу, провинция Чжэцзян, почти 10 процентов акций «Даймлер AG».

Миллиардер Ли Шуфу, основатель компании «Джили», организовал покупку доли в «Даймлер AG», аккумулировав капитал в размере €7,3 млрд посредством сложных операций с деривативами, которые позволили Ли Шуфу консолидировать крупный пакет акций (рыночная капитализация немецкого гиганта составляет примерно €75 млрд), одновременно минимизировав риски внимания со стороны властей и особо нервных миноритариев. Финансовыми организаторами сделки выступили американские «Морган Стенли» и «Бэнк оф Америка».

Со стороны главных акционеров проблем не было никаких. Дело в том, что у концерна практически нет стратегических инвесторов, при том его акции весьма популярны среди мелких вкладчиков (всего их около миллиона). А их подвигнуть на стратегические инвестиции, да и просто на любые серьезные новации — задача с миллионом параметров.

До «Джили» крупнейшим зарубежным держателем пакета акций «Даймлер AG» в размере 6,9% выступал суверенный фонд Кувейта, который особо в автопроизводство не вникал. Теперь же китайский миллиардер или его представитель получил право претендовать на место в управляющем совете концерна, значит, влиять на развитие компании напрямую. И очевидно, что Ли Шуфу, среди активов которого уже есть шведская (по происхождению марки) «Вольво» и британский «Лотус», активно вошел в управление стратегией концерна. Имеет право, за свои деньги — «Даймлер» только приветствует. «Даймлер знает и ценит Ли Шуфу как китайского предпринимателя, обладающего особой компетенцией и ориентацией в будущее, с которым можно конструктивно дискутировать индустриальные преобразования», — вот выдержка из официального сообщения автогиганта. Так что менеджмент и основные акционеры приветствуют китайский капитал.

Вот канцлер Меркель только против.

До сих пор власти Германии пока еще никогда не блокировали покупку пакета акций неевропейской компанией на основе правил порога владения акциями, — но сама угроза такого шага уже остановила несколько стратегических сделок.

В июле немецкий государственный банк приобрел долю в крупном операторе по транспортировке электроэнергии 50 Hertz, чтобы остановить покупку государственной корпорацией электросетей Китая SGCC, так как у него не было альтернативного частного инвестора в Европе.

В августе китайский «Янтай Тайхай» отказался от попытки покупки акций немецкого «Лейфилд Металл», производителя материалов для атомной энергетики и аэрокосмической отрасли. Решение было принято за несколько часов до того, как ожидалось, что правительство ФРГ наложит вето на запланированное приобретение из-за «опасений по поводу последствий для безопасности». Китайцы ждать не стали.

С самого момента введения заградительных барьеров Китай чрезвычайно оперативно прореагировал на ситуацию — и повернул ее в свою сторону. В Пекине значительно облегчили европейцам условия инвестирования в экономику Поднебесной, в частности, для автопроизводителей отменено обязательное участие китайского партнера (до этого немецкие автомобильные концерны имели допуск на местный рынок только в случае создания СП с китайцами). Теперь правила участия китайского партнера отменяется для производства электромобилей немедленно, с 2020 года — для всех легковых, а с 2022 года — грузовых автомобилей.

Представительница МИД Китая довольно спокойно отреагировала на решение германского кабинета. «Мы надеемся, что Германия сможет создать справедливую среду с открытым доступом к рынку и стабильную институциональную основу для иностранных компаний, в том числе китайских, инвестирующих в Германию», — сказала она.

В этом у Пекина есть могучий союзник — «капитаны немецкого бизнеса».