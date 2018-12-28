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Эрдоган: Турция «поддерживает территориальную целостность» Сирии

Политика

«Как только террористические организации покинут эти районы, нам там будет нечего делать»

Эрдоган: Турция «поддерживает территориальную целостность» Сирии
Иван Шилов © ИА REGNUM
Сирия

Анкара, 28 декабря 2018, 17:01 — REGNUM  Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что «поддерживает территориальную целостность» Сирии, и турецкие войска не намерены оставаться на сирийской земле после «уничтожения террористических организаций», 28 декабря передает агентство Reuters.

«Мы по-прежнему поддерживаем целостность сирийской территории. Эти районы принадлежат Сирии. Как только террористические организации покинут эти районы, нам там будет нечего делать», — заявил Эрдоган.

Ранее турецкая армия заявила о возможном штурме сирийского Манбиджа — в случае, если из города не выйдут отряды курдского ополчения YPG, которое Турция считает террористической организацией.

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