Эрдоган: Турция «поддерживает территориальную целостность» Сирии

Анкара, , 17:01 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что «поддерживает территориальную целостность» Сирии, и турецкие войска не намерены оставаться на сирийской земле после «уничтожения террористических организаций», 28 декабря передает агентство Reuters.

«Мы по-прежнему поддерживаем целостность сирийской территории. Эти районы принадлежат Сирии. Как только террористические организации покинут эти районы, нам там будет нечего делать», — заявил Эрдоган.

Ранее турецкая армия заявила о возможном штурме сирийского Манбиджа — в случае, если из города не выйдут отряды курдского ополчения YPG, которое Турция считает террористической организацией.

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