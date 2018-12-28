Курды предложили сирийской армии занять оставляемый ими Манбидж

Дамаск, , 12:55 — REGNUM Вооруженные курдские отряды народной самообороны (YPG), предложили сирийским властям установить контроль над некоторыми территориями страны во избежание «турецкого вторжения». Об этом говорится в заявлении, опубликованном на ресурсе YPG.

В документе сообщается, что речь идет, в частности, о городе Манбидж на севере Сирии. YPG сообщают, что, покидая данный район, они намерены усилить борьбу с террористами «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на восточном побережье реки Евфрат.

Добавим, позднее стало известно, что сирийская арабская армия, по непроверенным данным, вошла 28 декабря в город Манбидж.

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