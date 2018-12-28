Пятница, 28 Декабря 2018 года
11:40:47 МСК

СМИ: Сирийская армия заняла Манбидж

Политика

Дамаск договорился с курдами из Демократических сил

СМИ: Сирийская армия заняла Манбидж
Иван Шилов © ИА REGNUM
Военный конфликт в Сирии

Манбидж, Сирия, 28 декабря 2018, 11:31 — REGNUM  По непроверенным данным, сирийская арабская армия вошла в город Манбидж 28 декабря, сообщает Al Masdar News.

По информации источников, проверить которую агентство пока не смогло, сирийский город был занят после того, как с занимавшими его оппозиционными Демократическими силами Сирии (ДСС) было достигнуто соглашение.

Напомним, сирийский город Манбидж на протяжении долгого времени оставался камнем преткновения между США и Турцией. Для Анкары присутствие там ДСС, в которых ключевую роль играют курды, было неприемлемо. Турецкие власти неоднократно выступали с угрозами направить в город свои войска.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Мирное урегулирование в Сирии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить