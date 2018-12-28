СМИ: Сирийская армия заняла Манбидж

Манбидж, Сирия, , 11:31 — REGNUM По непроверенным данным, сирийская арабская армия вошла в город Манбидж 28 декабря, сообщает Al Masdar News.

По информации источников, проверить которую агентство пока не смогло, сирийский город был занят после того, как с занимавшими его оппозиционными Демократическими силами Сирии (ДСС) было достигнуто соглашение.

Напомним, сирийский город Манбидж на протяжении долгого времени оставался камнем преткновения между США и Турцией. Для Анкары присутствие там ДСС, в которых ключевую роль играют курды, было неприемлемо. Турецкие власти неоднократно выступали с угрозами направить в город свои войска.